شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد وسلمى تشاهدان مباراة كرة السلة في أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت كل من الفنانة هنا الزاهد والفنانة سلمى أبو ضيف، صورًا لهما أثناء مشاهدتهما لمباراة كرة السلة في أبو ظبى، ونشرت كل واحدة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام صورا لهما مرفقة بإيموجى عليه قلوب باللون الوردى.



هنا الزاهد و سلمى أبو ضيف هنا الزاهد و سلمى أبو ضيف



هنا الزاهد و سلمى أبو ضيف

وتعيش النجمة هنا الزاهد حالة من النشاط الفني المكثف، إذ تقدم عدة أعمال سينمائية ودرامية الفترة المقبلة، أبرزها الزواج سم قاتل من إخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، ومن المقرر أن ينطلق تصوير العمل خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من تفاصيل التعاقدات وأماكن التصوير والملابس وخلافه.

كما تنتظر هنا عرض مسلسل إقامة جبرية مع الفنان محمد الشرنوبى، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج، وهو مكون من 10حلقا، ويعرض على منصة watch it وتنتظر عرض فيلم بعنوان بعض ساعات في يوم ما، وتصور فيلم ري ستارت بطولة النجم تامر حسنى.

وخضعت سلمى أبو ضيف لجلسة تصوير جديدة وظهرت فيها ببطن مكشوف لإظهار ملامح الحمل الذى أعلنت عنه منذ أيام، وذلك خلال ظهورها على غلاف إحدى المجلات الأجنبية بالنسخة العربية، حيث خضعت لجلسة تصوير أبرزت فيها حملها وبطنها المنتفخة وكشفت عن نوع الجنين وهو بنت.