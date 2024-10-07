سمية الخشاب: منع عرض فيلم أوراق التاروت مجرد شائعات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الفنانة سمية الخشاب في تصريح جديد أن كل ما يتم تداوله بشأن وقف فيلم "أوراق التاروت" لا يتعدى كونه شائعات.

وأكدت سمية الخشاب أن الأخبار التي انتشرت مؤخراً حول مشاركة البلوجر علي غزلان في أحداث الفيلم أثارت ضجة كبيرة، مما دفع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، للتدخل والتصريح بأنه سيمنع عرض الفيلم.

نقابة المهن التمثيلية

وأوضحت سمية الخشاب أن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين تفهم أن فيلم أوراق التاروت تم تصويره منذ عام، أي قبل صدور قرار منع مشاركة البلوجرز في الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن الأمور تسير نحو الأفضل، وأن الجمهور سيشاهد الفيلم قريباً بإذن الله.

وأضافت سمية الخشاب : "نحن نحترم النقابة والدكتور أشرف زكي، وأنتم تعرفون حجم الإشاعات والهري الكثيرة التي نواجهها".

وسبق أن أعلنت سمية الخشاب تجاهلها للأزمة المحيطة بالفيلم، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليس سوى محاربة للعمل، ومن لا يعجبه الفيلم بإمكانه ببساطة عدم مشاهدته.

يُذكر أن فيلم "أوراق التاروت" يضم نخبة من النجوم مع الفنانة سمية الخشاب ومن بينهم رانيا يوسف، مي سليم، ومحمد عز، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل أحمد التهامي ومحمد الشقنقيري، والفيلم من تأليف معتز المفتي، ومن إنتاج بلال صبري، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول حادثة غامضة تتعرض لها ثلاث فتيات وتغير مجرى حياتهن.