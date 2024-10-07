آخر تطورات مستجدات أزمة مسلسل أحمد العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت بعض المصادر أن الشركة المنتجة لمسلسل “فهد البطل” الذي يخوض به الفنان أحمد العوضي سباق الدراما الرمضاني المقبل استطاعت أن تتخطى أزمة اعتذار الفنانة نسرين أمين عن عدم المشاركة في العمل، حيث وقع اختيار الشركة على الفنانة الشابة يارا السكري لتكون بديلة لنسرين، وتلعب شخصية شقيقة فهد خلال أحداث العمل.

ويعتبر مسلسل “فهد البطل” التعاون الأول بين العوضي ويارا السكري، ومن المنتظر أن يبدأ تصوير المسلسل بعد أن ينتهي السيناريست محمود حمدان من كتابة جميع حلقات المسلسل حيث قررت الشركة أن يكون التصوير في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

يُذكر أن العوضي يخوض تجربة جديدة في “فهد البطل، حيث تلعب دور البطولة النسائية أمامه للمرة الأولى ثلاث نجمات في مقدمتهن الفنانة ياسمين رئيس التي وافقت بشكل مبدئي على المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانتين سارة سلامة وميرنا نور الدين.