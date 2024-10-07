شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تقدم أوبريت "العشرة الطيبة" لـ سيد درويش 13 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة لمياء زايد، أوبريت "العشرة الطيبة" لفنان الشعب سيد درويش يوم الأحد المقبل الموافق 13 أكتوبر على المسرح الكبير تأليف محمد تيمور، إشراف غادة جبارة، قيادة المايسترو أحمد عاطف إخراج ضياء الدين زكريا.

يذكر أن لحن سيد درويش مسرحية "الشيخ وبنات الكهرباء" وتم عرضها في كازينو "جلوب" يوم 8 فبراير عام 1917، وفي نفس الكازينو قدم مسرحية "خد بالك يا أستاذ" يوم 26 فبراير من نفس العام، وعلي مسرح البسفور قدمت مسرحية "الطاحونة الحمراء" وهي أيضًا من ألحان فنان الشعب وقدمت يوم 14 ديسمبر عام 1922.

ولحن سيد درويش لفرقة جورج أبيض مسرحيتين هما: فيروز شاه، والهواري، ولحن لفرقة نجيب الريحاني مسرحيات: "كله من دا، ولو، إش، قولو له، رن، العشرة الطيبة، فشر"، وقدم ألحانه أيضًا لفرقة علي الكسار ومن المسرحيات التي لحنها: "ولسه، عقبال عندكم، أحلاهم، قلنا له، مرحب، راحت عليك، بنت الحاوي، اللي فيهم، أم 44، البربري في الجيش، الهلال، الانتخابات".

قدم أيضًا سيد درويش ألحانه لفرقة أولاد عكاشة وقدم معهم: (هدي، عبدالرحمن الناصر، بعض ألحان مسرحية الدرة اليتيمة)، وقدم أيضا مع فرقة منيرة المهدية: "كلها يومين، كليوباترا ومارك أنطوان"، وقدم مع فرقته الخاصة مسرحيات: شهرزاد، البروكة، العبرة، كما أعاد تقديم "العشرة الطيبة".