شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كريستوفر سيكوني شقيق مادونا وأسطورة البوب تنعيه بكلمات رقيقة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير صحفية عن وفاة كريستوفر سيكوني شقيق مادونا عن عمر يناهز 63 عامًا، بعد معركة مع السرطان، وشاركت مادونا جمهورها رسالة مؤثرة على حسابها على انستجرام حيث قالت : "لقد رحل أخي كريستوفر لقد كان أقرب إنسان إلي لفترة طويلة من الصعب شرح كيف كنا مقربين، أمسكنا بأيدي بعضنا البعض ورقصنا من خلال جنوننا في الواقع، كان الرقص بمثابة رابط يلصقنا ببعضنا البعض.

مادونا أيقونة البوب في عالم الغناء لما لها من شهرة كبيرة اكتسبتها على مدار سنوات صنعت فيها اسطورتها الغنائية، لتصبح رائدة في مجالها، توفيت أم مادونا في سن الـ 30، وكان عمر مادونا وقتها 5 سنوات فقط حين وفاة والدتها، وكانت مادونا متفوقة دراسياً، ولفت عملها الجاد الانتباه من جامعة ميشيغان، التي عرضت لها منحة دراسية كاملة لبرنامج الرقص الخاص بهم.

قررت مادونا في عام 1981، السير نحو طريقها بعالم الغناء، واستأجرت مديرًا وهو كاميل باربون لمساعدتها على وضع مهنتها على المسار الصحيح، وبين كاميل لمادونا كيفية التنقل في عالم يهيمن عليه الذكور على الأعمال الموسيقية.

لعبت دور البطولة في فيلمها الأول Desperately Seeking Susan (1985)، وأدت الأغنية "Into the Groove" التي احتلت المرتبة الأولى في قائمة الأغاني الراقصة.

مع حلول عام 1991، كانت قد حققت21 مرة مرتبة Top 10 في الولايات المتحدة وبيعت أكثر من70 مليون ألبوم دوليًا، وحققت مبيعات بلغت قدرها 1.2 مليار دولار.