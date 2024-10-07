شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس تكشف عن صعوبات واجهتها في مسلسل "إنترفيو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة رنا رئيس، عن الصعوبات التي واجهتها في مسلسل "إنترفيو"، أحدث أعمال منصة watch it الأصلية.

وقالت رنا رئيس في فيديو نشرته الصحفة الرسمية لمنصة watch it: "الموضوع كان صعبًا وفي نفس الوقت لذيذ، والصعوبة أنك بتقدمى 3 شخصيات في نفس الوقت، والأجواء كانت جميلة في كواليس التصوير بنهزر وبنضحك وكلنا بنقدم أحسن حاجة عندنا، والثلاث شخصيات في المسلسل كل البعد عن شخصيتى الحقيقية".

انتهت أحداث الحلقة الثامنة الأخيرة، من مسلسل إنترفيو، أحدث الأعمال الأصلية لمنصة watch it، بدخول نادين "رنا رئيس" الغرفة السرية فى شركة تطبيق match maker حتى تدير الشركة بعد مساومة رامى صاحب التطبيق، وأنها سوف تساعد العملاء مرة أخرى حتى يجدون نصفهم الأخر بدون التجسس عليهم مثل رامى ولكن تنتهى بأن لديها فضول وسوف تفعل كما كان يفعل رامى.

وتأتى لها رسالة على الموبايل بالتحقيق مع رامى صاحب تطبيق match maker وظهر خبر التحقيق على موقع الخليج 365 بالأيقونه الخاصة لاخبار الشير على فيس بوك.

وذهبت نادين لخطيبه رامى وتبلغها أنه تدخل فى التطبيق لمنع حبيبها أن يقع فى حبها ويخطبها، لتتحدث على السوشيال ميديا وتقول: "رامى صاحب تطبيق match maker بيستخدم التطبيق على مزاجه ويقوم بتحديد مصير علاقات المشاركين فيه " ويخسر رامى التطبيق.

ويبيع شاهين "حازم إيهاب" أوراق نسبته فى الشركة لرجل الأعمال ناصيف خورى، وتذهب نادين لرامى وتساومه على التطبيق حتى تديره ويتم القبض على رامى والتحقيق معه.

مسلسل إنترفيو مكون من 8 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.