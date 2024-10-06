تفاصيل مسلسل غادة عبد الرازق الرمضاني “شباب امرأة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيد الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، تجسيد دور الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، في فيلم «شباب امرأة»، الذي قدمته عام 1956، من إخراج صلاح أبو سيف. لكن غادة ستقدمه في مسلسل تلفزيوني، تشارك فيه ضمن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، الذي سيبدأ في شهر مارس 2025.

وأعلنت شركة «Phenomena»، من خلال صفحتها الرسمية على منصة «إنستغرام»، إنتاج المسلسل، وتوقيع العقود مع غادة عبد الرازق، وهي الشركة التي أنتجت لها في موسم دراما رمضان 2024 مسلسل «صيد العقارب».

فيلم «شباب امرأة»، الذي يعتبر من الكلاسيكيات السينمائية المصرية، كان من بطولة الفنانة تحية كاريوكا، التي أدت فيه دور «شفاعات»، وإلى جانبها شكري سرحان بدور «إمام»، وشادية بدور «سلوى»، وعبد الوارث عسر بدور «عم حسبو»، وفردوس محمد بدور «والدة إمام»، وهو من تأليف أيمن يوسف غراب، وسيناريو وحوار السيد بدير، وإخراج صلاح أبو سيف.

ويعكس الفيلم، من خلال قصته، الأبعاد النفسية والاجتماعية لتأثير العلاقات الإنسانية المعقدة على الفرد، حيث تحاول واحدة من زميلات الشاب في الجامعة مساعدته في الخروج من «دوامة الفساد»، التي غرق فيها مع «شفاعات»، وينصحه والدها بالابتعاد عنها؛ فيحاول التحرر من أسر صاحبة البيت، رغم مقاومة «شفاعات» لهذا التحرر.

ويعكف المؤلف والسيناريست، محمد سليمان عبد الملك، على إعادة كتابة قصة وسيناريو الفيلم، بما يتواءم مع العصر الحالي، فيما تتولى المخرجة نادين خان التحضير لتصوير الأحداث، من خلال معاينة بعض الأماكن، قبل الاستقرار على أبطال العمل، المقرر انطلاق تصويره في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

وكانت غادة قد حضرت جانباً من فعاليات «أسبوع الموضة الباريسي»، حيث التقت عدداً من المشاهير، منهن: جورجينا رودريغيز، وكاردي بي، خلال عرض خاص للمجوهرات، نظمته «ميسيكا».

وتابعت غادة، كذلك برفقة مواطنتها الفنانة نيللي كريم، عرض الأزياء الذي قدمه المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، والذي تميز بقصات وتصاميم مبتكرة، يتكون أغلبها من الـ«gradient colors»، من الفاتح إلى الغامق؛ لإظهار الاختلاف الكبير، الذي يسيطر على الأرض، مع التحول من النهار إلى الليل بحلول الظلام.