خاص - ميشال رميح يكشف سبب إصداره أغنيته الجديدة " خلي الضحكة " ويعلق على إطلاق إسم وائل كفوري على أحد شوارع زحلة

ميرنا وليد - بيروت - ميشال رميح فنان لبناني، إنطلقت مسيرته الفنية عند مشاركته في برنامج ستار أكاديمي 6 عام 2009، وأطلق أغنية "ليلي ليل"، وبعدها أطلق العديد من الأغنيات، نذكر منها "لعبة قدك، دخلو الله، مبلا مغروم، جن عليك، زحلة" و"ما فيي"، وأحدث أغنياته أغنية " خلي الضحكة "، التي تحقق نجاحاً لافتاً.

موقع "الفن" أجرى هذا اللقاء مع ميشال رميح، وتحدث خلاله في الكثير من المواضيع الشيقة.

كيف تلقيت ردود الأفعال على أغنيتك "خلي الضحكة"؟

في ظل هذه الظروف التي نمر بها في لبنان، يبقى هناك أمل للضحكة، لذلك أصريت على أن أطرح الأغنية في هذا الوقت، ليبقى لدينا الأمل في أن نعكس طاقة إيجابية من الأغنية. الحمد لله ردود الأفعال جميلة جداً، وتلقيتها برسائل خاصة وعلى مواقع التواصل، وأرقام الأغنية جيدة، وهذا يظهر نجاحها.

كيف كان التعامل مع المخرج روي سعدي في تصوير الكليب؟ وهل تخطط للعمل معه مجدداً؟

روي شاب موهوب جداً، وهذا التعامل السادس أو السابع معاً، وبالتأكيد سيكون لدي أعمال جديدة معه في المستقبل.

لماذا قررت إعادة توزيع أغنية " لعبة قدك"؟ وهل ستكرر هذا الأمر في أغاني أخرى؟

" لعبة قدك " هي أغنية مسرح، وتحمل الجو اللبناني الذي نحبه، التوزيع الموسيقي القديم كان توزيع ستوديو، وشعرت أن الأغنية تستحق التوزيع بطريقة المسرح، وبذلك شعرت أنني أعطيتها حقها جيداً.

مَن مِن الفنانين الذين تتمنى أن تغني معهم ديو؟

هناك الكثير من الفنانين الذين أتمنى أن أغني معهم ديو، وخصوصاً الفنانين الكبار الذين سبقوني، لكن ليس هناك فنان معين.

أطلقت بلدية زحلة العام الماضي، إسم الفنان اللبناني وائل كفوري، على أحد شوارع منطقة حوش الأمراء، إلى أي مدى يجب على كل بلدية لبنانية أن تكرم فنانيها مثل هذا التكريم؟

بخصوص الفنان وائل كفوري، فأقل شيء يمكن أن يُعمل هو إطلاق إسمه على شارع، وعلى أي بلدية لديها فنان بقيمة وائل الفنية وحجمه ونجوميته أن تعمل ذلك، فهو رفع إسم لبنان وزحلة في العالم العربي كله، وأصبح الناس في زحلة مشهورين لأن وائل إبن هذه المدينة، فهذا موضوع إضافي لي كإبن زحلة أيضاً.



لو عاد برنامج ستار أكاديمي بموسم جديد، هل تتوقع أن ينال نفس أصداء المواسم السابقة، خصوصاً المواسم الأولى منه؟

لا أعلم، ولكن برنامج ستار أكاديمي له فضل عليّ، بالرغم من إنسحابي منه لاحقاً، وهو سبب إنطلاقتي، وأتمنى التوفيق لكل من سيشارك فيه.

هل يوجد خلاف بينك وبين الفنان ميشال قزي؟

علاقتي بـ ميشال قزي ليست علاقة فنانين شابين، أو أننا كنا زملاء في نفس البرنامج، بل هو أكثر من أخ وصديق.

بعد نجاح أغنيتك " خلي الضحكة "، هل تحضر لألبوم أم تفضل إطلاق الأغاني السينغل؟

ستكون لدي أغنية رومانسية كلاسيكية، ستبصر النور إن شاء الله على أبواب الشتاء، أما بالنسبة لتحضير ألبوم، فالأمر غير وارد، وستكون أعمالي أغنيات سينغل.



نتمنى لك التوفيق دائماً.

شكراً لك مجد على هذه المقابلة الجميلة، وأشكر رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية هلا المر، وأنا أحترمها وأحبها كثيراً، وإشتقت إليها كثيراً.