ابنة نيكول كيدمان تظهر كعارضة أزياء لأول مرة في أسبوع الموضة في باريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت صنداي روز، ابنة الممثلة العالمية نيكول كيدمان، لأول مرة على منصات الأزياء في أسبوع الموضة بباريس. الشابة استعرضت تصاميم مجموعة Miu Miu لموسم ربيع/صيف 2025، حيث لفتت الأنظار بحضورها المميز.

صنداي البالغة من العمر ستة عشر عامًا هي ابنة نيكول كيدمان وزوجها المغني كيث أوربان، وقد انضمت إلى نخبة من المشاهير الذين حضروا الحدث، من بينهم وليام دافو، أليكسا تشونغ، كارا ديليفين، وهيلاري سوانك.

في إطلالتها الأولى، ارتدت صنداي فستانًا أبيض بدون أكمام بتفاصيل فريدة، مع جوارب سوداء تصل إلى الركبة وحذاء كلاسيكي أسود مفتوح الأصابع. تميزت بإطلالة بسيطة، حيث تُرك شعرها الأشقر الطويل منسدلاً واختارت مكياجًا خفيفًا، ما أبرز جمالها الطبيعي.

هذا الحدث كان مميزًا لصنداي، فهو يمثل خطوة هامة في مسيرتها، خاصة بعد أن وعدتها والدتها نيكول كيدمان بالسماح لها بخوض تجربة عرض الأزياء عند بلوغها سن السادسة عشرة. وفي مقابلة مع Vogue Australia في أغسطس الماضي، أعربت كيدمان عن رغبتها في دعم طموحات ابنتها مع المحافظة على التوازن بين تشجيعها وحمايتها من هذا العالم.

يذكر أن نيكول كيدمان وكيث أوربان لديهما ابنتان، صنداي روز وفيث مارغريت، بالإضافة إلى ولدي كيدمان الأكبرين بيلا وكونور من زواجها السابق من توم كروز.

جدير بالذكر أن مشاركة صنداي في أسبوع الموضة بباريس ليست أولى تجاربها في الأحداث الكبيرة، حيث حضرت سابقًا عرض بالنسياغا هوت كوتور لخريف/شتاء 2024-2025 برفقة والدتها في يونيو الماضي. كما شاركت أيضًا في حدث أوميغا “Her Time” في باريس في أغسطس، حيث لفت الثنائي الأنظار على السجادة الحمراء.

ظهور صنداي على منصة الأزياء أثار تساؤلات حول ما إذا كانت ستواصل مسيرتها في عالم عرض الأزياء أو إن كانت هذه التجربة مجرد خطوة عابرة في سنوات مراهقتها. في كلتا الحالتين، من الواضح أن نيكول كيدمان تقف إلى جانب ابنتها في خطواتها الأولى نحو الأضواء.