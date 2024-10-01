شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تكريم منة شلبى فى ختام مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت الفنانة منة شلبى عن تكريمها فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، المقرر انطلاقه اليوم فى دورته الأربعين برئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان.

وجاء اعتذار منة شلبى عن حفل الافتتاح بسبب ارتباطها بظروف تصوير طارئة خارج البلاد على أن يتم تكريمها فى حفل الختام.



يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر تحت رعاية معالى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.



يعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية فى المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافى والفنى بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا فى إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.