"فخورة إنه جرئ" .. سمية الخشاب تفتح النار على منتقدي " أوراق التاروت "

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة الانتقادات الحادة التي لاحقت فيلم "أوراق التاروت"، خرجت النجمة سمية الخشاب عن صمتها برسالة نارية عبر فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الأجتماعي.

قالت سمية في الفيديو بجرأة: "اركب ع الموجة"، مؤكدة أنها غير متأثرة بالآراء السلبية حول الفيلم.

سمية الخشاب

واعتبرت أن كل عمل فني يتعرض للنقد، وأنها فخورة بما قدمته في "أوراق التاروت"، مشيرة إلى أن الفيلم يحمل رسالة قوية تستحق النقاش.



سمية الخشاب لم تكتفِ بالتلميحات، بل قالت : "الفيلم جريء؟ نعم.. وأنا فخورة به"، في تحدٍ واضح لكل من انتقد العمل.



وأوضحت أن الفيلم يعكس قضايا حساسة وشخصيات مركبة، وهذا هو جوهر السينما التي تستفز العقول وتثير الحوار.

سمية الخشاب

وأشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح حديث الساعة بين مؤيدين ومعارضين.

فيلم أوراق التاروت

فيلم "أوراق التاروت" يشارك فيه نجوم كبار مثل رانيا يوسف، مي سليم، ومحمد عز، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف مثل أحمد التهامي ومحمد الشقنقيري، والفيلم من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول حادثة غامضة تعرضت لها ثلاث فتيات وتأثيرها على حياتهن.