السوبرانو داليا فاروق وعازف الجيتار موريلياس يتألقان في "رودريجو.. روح إسبانيا" بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قدمت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية تألق خلالها أوركسترا القاهرة السيمفوني، تحت قيادة المايسترو أحمد الصعيدي "المدير الموسيقى للأوركسترا"، وحملت عنوان "رودريجو.. روح إسبانيا" على خشبة المسرح الكبير.

جاءت الأمسية لتخلد الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة المؤلف الموسيقي الإسباني خواكين رودريجو، أحد أبرز مؤلفي الموسيقى الكلاسيكية في القرن العشرين.

وشاركت السوبرانو داليا فاروق في الأمسية، وقدمت "أربع مادريجالات للحب". أما عازف الجيتار الإسباني خوسيه لويس موريلياس فعزف

"فانتازيا إلى رجل نبيل، الإسبانية وفانفار فرسان نابولي، رقصة الفؤوس".

وعزفت الأوركسترا أعمال خالدة أخرى، من بينها السيمفونية الأولى لـ بيتهوفن.

جدير بالذكر أن خواكين رودريجو وُلد عام ١٩٠١ في مدينة ساغونتو، فالنسيا، إسبانيا، وفقد بصره في سن الثالثة، بدأ تعلم الموسيقى في سن مبكرة، درس البيانو والسولفاج فى سن الثامنة والتلحين في سن السادسة عشر. اشتهر عالميًا بأعماله التي أدخل فيها الجيتار الإسباني.

أشهر أعماله "كونشرتو دي آرانخويث" التي لحنها في باريس عام ١٩٣٩، وتوفي في مدريد عام ١٩٩٩ عن عمر ٩٧ عامًا.