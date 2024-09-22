إياد نصار عن أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز": "نتفليكس قالولنا مانتكلمش"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان إياد نصار عن أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" بطولة النجمة منى زكي الذي أثار جدلًا كبيرًا وقت عرضه على منصة "نتفليكس" عام 2022.

وحل إياد نصار ضيفًا على برنامج "إنرجي بلس" الذي يذاع على راديو "إنرجي"، وتطرق خلال حديثه عن علاقته بنجوم الوسط الفني، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وتفاصيل وكواليس تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وعن إثارة فيلم "أصحاب ولا أعز" الجدل وقت عرضه بسبب أحد المشاهد قال: "مش عارف ليه نتفليكس طلبوا مننا مانتكلمش وقت الأزمة، وده ضيع فرصة كبيرة إننا نتكلم وده مكنش عاجبني، وكانوا كلهم مصرين على أننا منتكلمش، وحسيت أنهم مستفيدين، واحنا مش شياطين جايين نهد المجتمع".

تدور أحداث فيلم "أصحاب ولا أعز" في إطار درامي حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، وتقودهم لعبة صراحة إلى الكشف عن مجموعة من الأسرار المدفونة والمتلاحقة عن حياتهم جميعًا، وشارك ببطولته كلا من نادين لبكي، عادل كرم، فؤاد يمين، تأليف فيليبو بولونيا، سيناريو وحوار وإخراج وسام سميرة.

يذكر أن اخر مشاركات الفنان إياد نصار كان بمسلسل "مفترق طرق" بطولة النجمة هند صبري.

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