شكرا لقرائتكم خبر عن عمر زهران يكشف عن تعرض الفنانة آثار الحكيم لوعكة صحية ونقلها للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج عمر زهران في منشور له عبر فيس بوك، أن الفنانة آثار الحكيم تم نقلها لأحد المستشفيات القريبة من منزلها، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، حيث كتب على صفحته الشخصية على موقع فيس بك "دعواتكم للعزيزة الغالية النجمة آثار الحكيم بعد نقلها للمستشفى.. شفاها الله وعافاها الحكيم".



عمر زهران

يشار إلى أن آثار الحكيم حاصلة على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة عين شمس بدأت مسيرتها الفنية منذ منتصف السبعينيات، خلال دورها في مسلسل "بلا عتاب"، بدور البطولة برفقة النجم يوسف شعبان، وظهرت لأول مرة في السينما عام 1979 من خلال فيلمها الأول "الملاعين" للمخرج أحمد ياسين.

قدمت خلال مشوارها عدداً من الأفلام أبرزها "قاتل ما قتلش حد"، "الإخوة الغرباء"، "زيارة سرية"، "أنا لا أكذب ولكني أتجمل"، "من يطفئ النار"، "الدباح"، "مملكة الهلوسة"، "أيوب"، "فقراء لا يدخلون الجنة"، "الثعلب والعنب"، "الكف"، "الحلال يكسب"، "المشهد الأخير"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "قاهر الزمن"، "الرجل الصعيدي"، "طير في السما"، "بطل من ورق"، "كراكيب"، "عشش الترجمان"، "اللعبة الأخيرة"، "المشاغبات والكابتن"، "البحث عن سيد مرزوق" وغيرها من الأفلام.

وفى الدراما شاركت في مسلسلات "لا شيء يهم" عام 1977، "الرجل الذي أحبه"، "صيام صيام"، "حتى لا يختنق الحب"، "سفر الأحلام"، "الحب وأشياء أخرى"، "الزنكلوني"، "ليالي الحلمية" الجزء الثانى والثالث، "قابيل وهابيل"، "وداعاً يا ربيع العمر"، "قلبي ليس في جيبي"، "ألف ليلة وليلة"، "ترويض الشرسة"، "زيزينيا" الجزء الأول، "حكاية بلا بداية ولا نهاية"، "نحن لا نزرع الشوك"، "أمر إزالة"، "الفرار من الحب"، "فريسكا"، "قناديل البحر"، "الحب بعد المداولة".