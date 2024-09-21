تامر فرج: أنا أوسم من أحمد حلمي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان تامر فرج، العديد من الأسرار الفنية والشخصية خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية الشهير.

وقال الفنان تامر فرج، إنه يرى نفسه أوسم من الفنان أحمد حلمي بالنسبة للشكل، مشيرا إلى أنه لا يقلق من أن يرى أحد أنه مغرور أو أي شيء من هذا القبيل.

وأضاف تامر فرج خلال لقائه في برنامج راقي الذي يقدمه الإعلامي محمود القصاص عبر فضائية تن، أن علاقته بأحمد حلمي جيدة جدا، ويعرفون بعضهما منذ الفضائية المصرية، ولذلك لن يكون محرجا أن يقول أنه أوسم منه.

وعن الأكثر شعبية بين الفنان رشدي أباظة والفنان أحمد السقا في حال تجمعا الاثنين بزمن ومكان واحد، فيرى تامر أن رشدي أباظة سيكون أكثر شعبية.

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وفيما يخص اختياره بين الفنانة اللبنانية إليسا والفنانة عبير صبري من ناحية أن تكون زوجة له ويتقدم لها، أو يريد أن يتعرف عليها خاصة إذا كان ببداية حياته، فقال إنه يختار إليسا بدون أي حسابات، لأنه في هذه الفترة من حياته كان منشغلا كثيرا بمعرفة الثقافات الأخرى ومن هم غير مصريين، مشيرا إلى أنه اكتشف بعد ذلك أن المرأة المصرية مكتملة وتوفر كل شئ يحتاجه الرجل.