"الأزرق الجرئ".. أحدث ظهور لـ مي عمر والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها مرتدية خلالها فستان أزرق أنيق.

ونشرت مي، صورا من جلسة التصوير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الشعور باللون الأزرق".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة جدا" ، "الأزرق عليكي أحلى من الحلاوة" ، "إيه الحلاوة دي" ، "ما أحلاها" ، "أحلى واحدة تلبس أزرق" ، "الملكة".

يذكر أن، مي عمر شاركت في سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.

فيما تخوض مي عمر دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" وتدور أحداثه حول راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا:

هذا من قاله عمر عبد العزيز عن المخرج أحمد الجندي وأزمة السيناريو