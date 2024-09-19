شكرا لقرائتكم خبر عن احمد الفيشاوى يتصدر التريند.. فشلت فى الزواج 5 مرات ولن أكررها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الفنان احمد الفيشاوي بعدة تصريحات مفاجأة لجمهوره أثناء حلوله ضيفاً على أحد البرامج على السوشيال ميديا، وذلك خلال البرومو الذى ظهر فيه إذ تطرق إلى عدة نقاط للمرة الأولي منها زواجه 5 مرات.

تصريحات احمد الفيشاوي

أبرز تصريحات الفيشاوي حينما أكد أنه فشل في تكوين عائلة قائلاً : "قررت أربي نفسي من أول وجديد، بعد فشلى في تحقيق حلمي بتكوين عائلة".



أحمد الفيشاوي



أحمد الفيشاوي







احمد الفيشاوي



احمد الفيشاوي



أحمد الفيشاوي



أحمد الفيشاوي



الفنان أحمد الفيشاوى

مش ها اعمل كده تاني أبداً

أكد أحمد الفيشاوي أنه لن يكرر تجربته فيما بعد، قائلاً رداً على سؤال حول إمكانية تكرار الزواج من جديد بقوله : "مش ها اعمل كده تاني أبداً".



الفيشاوى وصورة أخرى

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حدث أعمال أحمد الفيشاوى

هذا وينتظر الفنان أحمد الفيشاوي عرض فيلم ورد ريحان التى تشارك إلى جانبه فيه رانيا يوسف، وذلك بعد فترة تصوير طويلة، وفى نفس الوقت انتهى مخرج العمل محمد نبيل صابر من أعمال المونتاج والتلوين الخاصة حتى يكون جاهزا للعرض قريباً على شاشات السنيما إضافة إلى عرضه كذلك فى أحد المهرجانات السينمائية.



الفيشاوى

فيلم ورد ريحان من بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، عمرو عبدالعزيز، حسن بن منصور، أسما سليمان، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد نبيل صابر، سيناريو وحوار محمد أشرف ونورا أحمد، تدور قصة الفيلم حول شخصية " زين " الذي تعرض لمرض نفسي بسبب الضغوطات المحيطة به مثل الكذب الذي يواجه من الآخرين ويحاول أن يوجه رسالة بأن الكذب مرفوض في حياته وجزاءه سيئ.