شكرا لقرائتكم خبر عن خالد شباط يكشف سر رنا رئيس فى الحلقة الرابعة من مسلسل إنترفيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رامى "خالد شباط" سر نادين "رنا رئيس" والتى كانت تخفيه عنه، خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل إنترفيو، أحدث الأعمال الأصلية لمنصة watch it، وأنها لجأت لأحد أصدقائها الهاكر من أجل تعديل الميل وتنجح فى ذلك وتصبح من المنافسين الثلاثة على الوظيفة في تطبيق match maker الذى يديره رامى.

وبعد أن أخذ منها تقارير المنافسين وأبدى إعجابه بالتقرير التى أعدته وتميزها عن المنافسين الآخرين، يصدمها ويقول لها "والميل اللى بعتيه من هاكر للشركة" لتصدم وتظل فى صمت لتنتهى الحلقة الرابعة على ذلك، هل سوف يسامحها على فعلتها هذا ما ستكشفه الأحداث المقبلة.

وكشفت نادين فى الحلقة الأولى لصديقتها عن إعجابها برامى منذ زمن وأنها تفعل ذلك وتريد الانضمام للشغل معه من أجل حبها له، وأنه لم يتم قبولها من البداية لإجراء إنترفيو في الشركة ولكنها لجأت لأحد أصدقائها الهاكر من أجل تعديل الميل وتنجح فى ذلك وتصبح من المنافسين الثلاثة على الوظيفة.

وفى الحلقة الثانية يوجد منافسة بين نادين "رنا رئيس" مع ديانا هشام ونور بدر للحصول على وظيفة فى تطبيق match maker ومن يصل إلى المنافسة النهائية يأخذ الوظيفة ويتحدث معهم رامى "خالد شباط" صاحب التطبيق فى اختبارات ليختار ما بينهم.

مسلسل إنترفيو مكون من 10 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.