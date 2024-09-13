ماستر كلاس لـ محمد نبيل في مهرجان المسرح العربي في دورته الخامسة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، عن تقديم ماستر كلاس للكاستنج دايركتور الفنان محمد نبيل، علي هامش فعليات الدورة الخامسة ، والتي تحمل اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديميةالفنون واشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

من هو الفنان محمد نبيل ؟

الفنان محمد نبيل منيب، هو ( كاستينج دايركتور ومدرب تمثيل مصري)، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة قسم التمثيل والإخراج وعمل كاستينج دايركتور للعديد من المسلسلات، ومنها : "مسلسل الأصلي، إلأ أنا ( حكاية طعم الدنيا - حكاية حكايتي مع الزمان - حكاية ربع قيراط ) وبرنامج متحف الدحيح.

ويعد محمد نبيل، من مؤسسي الورشة المجانية للتدريب على إختبارات المعهد العالي للفنون المسرحية، والتي نجح في دخول المعهد من طلابها 349 متدرب في اخر 8 سنوات وقام بالتدريب في العديد من الأماكن الهامة، منها : "ورشة نقابة المهن التمثيلية في مصر، ورشة مسرح الشباب بوزارة الثقافة المصرية ( الدفعة الثالثة والرابعة )، ورشة التمثيل بستوديو اوزوريس، ورشة التمثيل بمكتب The legend، ورشة التمثيل في كالتوجراف وعمل عضو لجنة تحكيم بمهرجان نقابة المهن التمثيلية، نائب سابق لمدير مسرح الشباب بوزارة الثقافة، مدير سابق لمهرجان كيميت المسرحي.

مهرجان المسرح العربي

وتقام العروض علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفلي إفتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، ويُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم في وقت لاحق.