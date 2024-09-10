منتج مسلسل "عمر أفندي": "بنفكر في جزء تاني ولازم الورق يبقى كويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد إيهاب منير منتج مسلسل "عمر أفندي" عن تساؤلات البعض من جمهور المسلسل عن ما إذا كان هناك تحضيرات لجزء ثان بعد النجاح الكبير للمسلسل الذي عرض مؤخرًا وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

وحل إيهاب منير ضيفًا على برنامج "صباح العربية" وتطرق خلال حديثه عن النجاح الكبير للمسلسل، وعن تحضيرات جزء ثان من العمل تحت هذه الشروط.

وقال: "أكيد بنفكر في جزء ثاني من مسلسل عمر أفندي لكن الجزء الثاني لو مكنش على نفس قوة الجزء الأول أو أكثر قوة يبقى مش هنعمله، إحنا دلوقتي بنحاول نحضر له ولازم الورق يكون كويس أوي".

تدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" في إطار من التشويق والإثارة حول أحد الأشخاص الذي يعثر على سرداب سري يعود به إلى زمن بعيد، يكتشف من خلاله ماض لا يعلم عنه شيء، يدفعه فضوله للعيش في حياة مزدوجة في زمانين مختلفين، ويشارك ببطولة الفيلم أحمد حاتم، رانيا يوسف، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

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