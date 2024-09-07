شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة لـ"الخليج 365" عن فيديو "البغبان": كان عفويًا وتفاجأت بتقبيله لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة لبلبة عن سعادتها بتصويرها مع "بغبان"، خلال عطلتها الصيفية، قائلة لـ"الخليج 365" إنها كانت على البحر بصحبة أقاربها، وكان هناك على الشاطئ أحد الأشخاص يحمل بغبغانا معه.

وتابعت لبلبة أن ذلك الشخص طلب منها التقاط صورة معها وبرفقته البغبان، وخافت في البداية، ولكنها وافقت في النهاية على التقاط الصورة وكانت بشكل عفوي، لافتة إلى أنها أثناء التقاط الصورة مع البغبان قامت بدندنة أغنية "عاللي جرى"، ليفاجأها البغبان ويقبلها، وتتفاجأ بعدها أن ابنة أختها يصورها، كما أوضحت أن البغبان ليس بحوزتها الآن وإنما كان مجرد فيديو عفوي على الشاطئ.

وفي سياق مختلف كان قد كرم مهرجان بردية لسينما الومضة في دورته الأولى النجمة لبلبة، وأعربت النجمة لبلبة عن سعادتها بتكريمها في أول دورة للمهرجان التي تحمل اسم المخرج عاطف الطيب، التي تعاونت معه في عدد من الأفلام الناجحة، وتعاونها أيضا مع كبار النجوم مثل الراحل نور الشريف.

واحتفلت لبلبة مؤخرا بعرض فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.