"صوت مصر الأصيل".. النهار تستعد لإعادة عرض برنامج شيرين عبدالوهاب "شيري ستديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بدأت شبكة تليفزيون النهار، حملتها الدعائية للترويج لعرض برنامج "شيري ستديو"، الذي تقدمه المطربة شيرين عبدالوهاب، وتستضيف به مجموعة من أبرز نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربي.

الشبكة عبر صفحاتها في مواقع التواصل، طرحت برومو البرنامج، وكتبت: "شبكة تليفزيون النهار 2024 أعظم وأقوى ما تم إنتاجه من برامج غنائية وترفيهية، (شيري استوديو)، حصرياً على (النهار)، أيقونة الغناء المصري والعربي، صوت مصر الأصيل (شيرين عبد الوهاب)".

برنامج "شيري إستديو"، عرض للمرة الأولى عبر قناة dmc، عام 2017، وتقوم بتقديمه المطربة شيرين عبد الوهاب، إذ تستضيف في كل حلقة ثلاثة نجوم فى كل حلقة، على أن يكون منهم مطرب أو مطربة، يقوم بغناء عدد من الأغنيات.

وتقدم شيرين عدد من الأغاني في كل حلقة، حيث تؤدي في بداية الحلقة أغنية قديمة، ثم تقوم بتقديم الضيوف وبدأ الحديث معهم فى مشاريعهم الفنية الجديدة، إلى جانب تقديم فقرات متنوعة، منها رقصات لفرق استعراضية، و ألعاب السحر، من إسبانيا، وكندا ،والمجر.

البرنامج المقرر عرض أولى حلقاته عبر شبكة قنوات النهار، في التاسعة والنصف بداية من الجمعة الموافق 13 سبتمبر، يشهد ظهور الفنان الراحل سمير غانم، سميرة سعيد، راغب علامة، والمطربة بوسي، حسام حبيب، نوال الزغبي، ياسمين صبري، شيماء سيف، أمير كرارة، حسن الرداد، أحمد فهمي، أكرم حسنى، منة شلبي، نانسي عجرم، وأنغام، وإليسا.