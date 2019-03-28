شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قيادي عسكري كبير بالضالع يكشف عن خفايا واسرار المؤامرة والاتفاق لإسقاط مناطق بالعود ومريس منها ناصة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي طاهر العقلة انه تم اتفاق مسبقآ بين حزب الاصلاح والحوثيين بتسليم جبل ناصة والحقب والعرفاف ومواقع اخرى،

وقال القيادي وقائد الكتيبة السابعة في اللواء 33مدرع طاهر مسعد العقلة انه تم اتفاق مسبق بين حزب الاصلاح وميليشيات الحوثي بتسليم جبل ناصة والحقب والعرفاف ومواقع تابعة اللواء الرابع استقبال .

واضاف العقله انه تم هذا الاتفاق قبل يومين بين الاصلاح وميليشيات الحوثي وبعد تسليم كل هذه المواقع يتم تقدم ميليشيات الحوثي الى مريس وهناك معلومات تشير الى اتفاق بين الاصلاح وميليشيات الحوثي إسقاط جبهة العود وعزاب وغيرها وهناك قوات تتجمع في شليل بيت القيادي المتحوث محمد صالح سفيان شليل ومهمة هذه القوات الاتفاف وقطع الخطوط والخط الفاصل في الفاخر المودية الى العود وعزاب وغيرها .

وفي الختام قال العقلة ان الاصلاح يقوم في مؤامرة كبيرة جدآ وعلى كل القيادات الجنوبية الممثلة بقيادت المقاومة الجنوبية والعسكرية والامنية وقيادات الحزام الأمني الإستعداد الكامل لما يقوم بها حزب الاصلاح من مؤامرة كبيرة على الجنوب وقد سبق وحذرنا سابقآ مما سوف نواجهه من موامرات على الجنوب سواء كان من احزاب سياسية وعصابات تابعة علي محسن الأحمر وميليشيات الحوثي وهم الجميع متفقين على غزو الجنوب مره اخرى .

وذكر انه سبق وحذرنا مايقوم به حزب الاصلاح من مؤامرات وتجهيز الالوية ومعسكرات في مريس ونقيل الشيم قعطبة والجميمة وتعتبر قوه يقوم بها حزب الاصلاح لضرب واحتلال الجنوب باتفاق مع ميليشيات الحوثي ولاكن قيادتنا في الجنوب يتجاهلون وعلى القيادات الجنوبية و العسكرية الصحوة والحذر وان الايام القادمة خطيره جدآ.