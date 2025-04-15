شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رفيق الرئيس السوري احمد الشرع والذي تم تعيينه رئيس لكيان التغيير والتحرير بحضرموت والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - علق الصحفي فتحي بن لزرق على اشهار كيان التغيير والتحرير في حضرموت
وقال بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:
اشهار كيان التغيير والتحرير في حضرموت صباح اليوم .
رئيس التيار هو أبو عمر النهدي رفيق الرئيس السوري احمد الشرع في القتال بالعراق.
وهو أحد أبرز قادة القاعدة المنشقين عنها في 2018م.
وتابع بالقول:
هذا الكيان السياسي اول كيان سياسي يعلن عن حضوره على الساحة اليمنية بدعم مباشر من تركيا.
مختتما تغريدته قائلاً:
أستبيحت البلاد على مصراعيها ..
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