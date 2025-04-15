شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رفيق الرئيس السوري احمد الشرع والذي تم تعيينه رئيس لكيان التغيير والتحرير بحضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الصحفي فتحي بن لزرق على اشهار كيان التغيير والتحرير في حضرموت



وقال بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

‏اشهار كيان التغيير والتحرير في حضرموت صباح اليوم .

رئيس التيار هو أبو عمر النهدي رفيق الرئيس السوري احمد الشرع في القتال بالعراق.

وهو أحد أبرز قادة القاعدة المنشقين عنها في 2018م.



وتابع بالقول:

هذا الكيان السياسي اول كيان سياسي يعلن عن حضوره على الساحة اليمنية بدعم مباشر من تركيا.



مختتما تغريدته قائلاً:

أستبيحت البلاد على مصراعيها ..

