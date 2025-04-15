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تعرف على رفيق الرئيس السوري احمد الشرع والذي تم تعيينه رئيس لكيان التغيير والتحرير بحضرموت

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تعرف على رفيق الرئيس السوري احمد الشرع والذي تم تعيينه رئيس لكيان التغيير والتحرير بحضرموت

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عدن - ياسمين التهامي - علق الصحفي فتحي بن لزرق على اشهار كيان التغيير والتحرير في حضرموت


وقال بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

‏اشهار كيان التغيير والتحرير في حضرموت صباح اليوم .
رئيس التيار هو أبو عمر النهدي رفيق الرئيس السوري احمد الشرع في القتال بالعراق.
وهو أحد أبرز قادة القاعدة المنشقين عنها في 2018م.


وتابع بالقول:
هذا الكيان السياسي اول كيان سياسي يعلن عن حضوره على الساحة اليمنية بدعم مباشر من تركيا.  


مختتما تغريدته قائلاً:
أستبيحت البلاد على مصراعيها ..
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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