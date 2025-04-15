شكرا لقرائتكم خبر عن القائد المحرمي يوقف قائد مكافحة الارهاب بابين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال موقع يمني انه علم بان عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد ابو زرعة المحرمي اصدر توجيهات بتوقيف قائد مكافحة الارهاب الشنيني وبعض الجنود التابعين للجهاز في عدن

لتمثيلهم بجثة يقال إنها لشخص يتبع تنظيم القاعدة. التمثيل بالجثة بهذا الشكل امر مرفوض فهناك قانون يخضع له الجميع وماحدث انتهاك للانسانية.

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