شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق غير متوقع وصادم للجبواني بعد ما حصل اليوم بحضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب وزير النقل السابق صالح الجبواني عن تقديره وتأييده للحشود الحضرمية التي خرجت بقيادة الشيخ عمر بن حبريش، مطالبة بحقها الشرعي في الحكم الذاتي بعيدًا عن الوصاية والتبعية.

ووصف الجبواني هذا التحرك بأنه "خطوة أولى" نحو بناء الدولة الاتحادية، وفق ما نص عليه مؤتمر الحوار الوطني الذي حظي بإجماع الأطراف اليمنية.

ودعا الجبواني محافظات المهرة وسقطرى وشبوة إلى الانضمام لهذا المسعى، تمهيدًا لإعلان الإقليم الشرقي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا هامًا نحو تحقيق تطلعات الأطراف الشرقية في اليمن.