شكرا لقرائتكم خبر عن من جديد...توقعات صادمة تعلن عنها العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تثير الجدل "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة على قناة المشهد مساء امس مع الاعلامي طوني خليفة وتوقعت ليلى استمرار الاحتجاجات الشعبية في أميركا، مؤكدة أن فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستكون على المحك خلال الفترة، على حد وصفها، وذلك بسبب اندلاع المظاهرات في عدد كبير من الولايات، وسيكون منها المؤيد والمعارض، مما يحدث توترات عديدة في البلاد.

كما أشارت عبد اللطيف إلى حدوث رسائل متبادلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، وذلك عن طريق السعودية التي وصفتها بـ “عراب اللقاء” بين الشرع ومسؤول أميركي رفيع المستوى، أو حصول لقاء مُفاجئ بين الشرع وترامب في المملكة.

كما توقعت عبد اللطيف أن سوريا سوف تستقر بعد فترة من الوقت، لإعادة بناء البلاد، خاصة مع وقوف الشعب السوري مع الرئيس أحمد الشرع، مما تشهد البلاد تغييرات إيجابية واضحة.

وأكدت عبد اللطيف أن لبنان سيعود إلى قوته مجددًا مع الرئيس جوزيف عون، وذلك من خلال إنجازات جديدة، مما يعيد هيبة الدولة العسكرية، وإعادة أموال المودعين في البنوك اللبنانية.

كما ألمحت ليلى أن لبنان سيشهد تجدد العلاقات الاقتصادية والصداقات العربية والعلاقات الدولية التي ترفع اسم لبنان من جديد، مشيرة إلى أن التطبيع الإسرائيلي مع لبنان؛ قادم لا محالة، ومع غيرها من الدول العربية الأخرى أيضاً. من بينها سوريا والعراق.

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ولفتت إلى وجود عدد من الاستقالات من الشخصيات اللبنانية البارزة السياسية بما في ذلك نواب ووزراء بسبب التطورات المقبلة التي سيقوم بها الرئيس جوزيف عون.

وفجرت عبد اللطيف مُفاجأة من العيار الثقيل، حول تسليم “حزب الله”، سلاحه للجيش ، بعد توقيع اتفاقيات مع الدولة والجيش، مما يجعل بيروت، منطقة خالية من السلاح، ما عدا الجيش الذي سيفرض سيطرته على جميع المؤسسات.

ولفتت ليلى عبد اللطيف، إلى أن اللبنانيين سوف يرون انخفاضا واضحا في سعر صرف الدولار.

كما توقعت عبد اللطيف حصول زلازل في المغرب وليبيا تونس والجزائر ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن، مشيرة إلى عودة انتشار مرض الايدز.