شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف ظهر معلم وحصن نقم بعد غارات فجر اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �داول ناشطون ووسائل إعلام صورًا تظهر معلم وحصن جبل نقم الشهير بالعاصمة صنعاء، وذلك بعد الغارات الجوية التي استهدفت مواقع في المدينة فجر اليوم الأربعاء.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كيف ظهر معلم وحصن نقم بعد غارات فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.