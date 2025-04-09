شكرا لقرائتكم خبر عن في مواجهات مع الحوثيين...مقتل نجل البرلماني ورئيس المجلس الأعلى للمقاومة بصنعاء "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي عبدالله، نجل رئيس المجلس الأعلى للمقاومة بصنعاء وعضو مجلس النواب الشيخ منصور الحنق، مصرعه اليوم في مواجهات مع مليشيا الحوثي في محافظة مأرب.

ووفقًا لوكالة "سبأ"، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ منصور الحنق، معزيًا إياه في استشهاد نجله أثناء تأدية واجبه الوطني في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وخلال الاتصال، عبّر العليمي، باسمه وأعضاء المجلس والحكومة، عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأفادت مصادر محلية أن عبدالله الحنق قُتل جراء قصف حوثي استهدف مواقع قوات الجيش في جبهة رغوان بمحافظة مأرب.



