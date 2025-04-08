شكرا لقرائتكم خبر عن عقب غارات دقيقة في صعدة...الغموض يكتنف مصير قائد عسكري حوثي كبير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يكتنف الغموض مصير القيادي العسكري البارز في مليشيا الحوثي، عبداللطيف المهدي، الملقب بـ"أبونصر الشعف"، عقب استهدافه بغارة جوية أمريكية في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمليشيات شمالي اليمن.

ووفقًا لمصدر محلي، فقد استهدفت الغارة، يوم الأحد، موقعًا في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، حيث كان القيادي الحوثي متواجدًا. ولم تتضح بعد تفاصيل حول مصيره، وسط تكتم شديد من قبل الحوثيين بشأن الخسائر الناجمة عن الغارات الأمريكية المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام حوثية أن ثلاث غارات أمريكية ضربت منطقة آل عمار يوم الأحد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يُذكر أن محافظة صعدة، الواقعة في أقصى شمال اليمن، تخضع لغارات أمريكية متكررة منذ منتصف مارس الماضي، في إطار التصعيد العسكري ضد مليشيا الحوثي.