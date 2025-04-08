شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق جديد بشأن استهداف الطيران الأمريكي منزل صالح بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الناشط السياسي عبدالسلام محمد على استهداف الطيران الأمريكي لاجتماع في منزل القيادي الحوثي صالح السهيلي بالعاصمة صنعاء، مشيراً إلى أن نفوذ السهيلي داخل الجماعة كبير جداً.

وقال عبدالسلام محمد في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس":

"للمتباكين على استهداف اجتماع في منزل القيادي في جماعة الحوثي صالح السهيلي، هذه صورة شقيقه علي علي السهيلي، وهو مسؤول كبير في نجدة الأمانة ومقرب من قائدها علي حسين بدر الدين الحوثي، مما يدل على أن نفوذ السهيلي في جماعة الحوثي كبير جداً."

وأضاف في تغريدته:

"أخلاقياً، كان يفترض بكل قادة الحوثي نقل اجتماعاتهم العسكرية خارج منازلهم ومناطق سكن المدنيين، ويحاربون إلى جانب من يدفعونهم للقتال نيابة عنهم، لا أن يهربوا إلى منازلهم خلف أطفالهم ونسائهم."

يأتي هذا التعليق في ظل تصاعد التوتر في صنعاء، عقب الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت مواقع حوثية بارزة.



