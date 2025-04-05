شكرا لبحثكم عن خبر مشهد "وفاة ترامب" في مسلسل "عائلة سيمبسون" يثير ضجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وظهرت في المشهد شخصية تشبه ترامب نائمة داخل نعش محاطة بشخصيات سياسية، مما أثار ضجة كبيرة.

لكن الحقيقة المؤكدة أن هذا المشهد غير موجود في أي حلقة من المسلسل المثير للجدل، بل هو مجرد تزييف رقمي، تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج التعديل.

وقدانتشر مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو نسب لمسلسل "ذا سيمبسون"، توقع وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 أبريل 2025.

مشهد وفاة ترامب مشهد وفاة ترامب

وظهرت في المشهد شخصية تشبه ترامب نائمة داخل نعش محاطة بشخصيات سياسية، مما أثار ضجة كبيرة. لكن الحقيقة المؤكدة أن هذا المشهد غير موجود في أي حلقة من المسلسل المثير للجدل، بل هو مجرد تزييف رقمي، تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج التعديل. وقد أكد مات سيلمان المنتج التنفيذي لمسلسل "ذا سيمبسون" رسميا ذلك، حيث قال إن هذا المشهد لم يظهر أبدا في المسلسل، وأنها مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة. وأوضح سليمان أن فريق العمل ليس له أي علاقة بهذه الاشاعات، محذرا الجمهور من تصديق كل ما ينتشر على الانترنت دون التحقق. جدير بالذكر أن مسلسل "ذا سيمبسون" اشتهر سابقا بعرضه حلقات تضمنت أحداثا حصلت لاحقا من باب الصدفة لا غير، مما جعل بعض المتابعين يصدقون بسهولة أي ادعاءات مماثلة.

المصدر: أكد مات سيلمان المنتج التنفيذي لمسلسل "ذا سيمبسون" رسميا ذلك، حيث قال إن هذا المشهد لم يظهر أبدا في المسلسل، وأنها مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح سليمان أن فريق العمل ليس له أي علاقة بهذه الاشاعات، محذرا الجمهور من تصديق كل ما ينتشر على الانترنت دون التحقق.

جدير بالذكر أن مسلسل "ذا سيمبسون" اشتهر سابقا بعرضه حلقات تضمنت أحداثا حصلت لاحقا من باب الصدفة لا غير، مما جعل بعض المتابعين يصدقون بسهولة أي ادعاءات مماثلة.

المصدر: RT