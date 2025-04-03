شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم هام للبنك المركزي في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتصــــــاد تعميم هام للبنك المركزي في صنعاء اقتصــــــاداليمن Last updated أبريل 3, 2025 Share خاص / وكالة الصحافة اليمنية // نشر البنك المركزي اليمني في صنعاء، تعميم جديد، تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. ووفقا للتعميم، حدد البنك أسعار عملات النقد الأجنبي اليوم الخميس 3 أبريل 2025م على النحو التالي: ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار. ولفت إلى أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة سيتم نشر الأسعار الجديدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. كما أهاب بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى يرجى الاتصال بالرقم المجاني: (8006800) أو الاتصال على الرقم: (01274327). التعميم:

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