شكرا لقرائتكم خبر عن العين على إيران والحوثيين باليمن...أوامر عسكرية خطيرة لترامب ووزير دفاعه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، أن وزير الدفاع بيت هيغسيث أصدر أوامر بنشر عتاد جوي إضافي لتعزيز الموقف العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، وذلك في ظل تصاعد التوتر مع إيران واستمرار الضربات الجوية في اليمن.

وأكد البنتاغون أن حاملة الطائرات "كارل فينسون" في طريقها إلى منطقة مسؤولية القيادة الوسطى، حيث ستساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم جهود حماية التدفق الحر للتجارة، إلى جانب دورها في ردع أي تهديد محتمل.

كما وجه وزير الدفاع الأميركي ببقاء حاملة الطائرات "ترومان" في المنطقة لتعزيز الردع الإقليمي، إلى جانب نشر أسراب مقاتلات إضافية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي والأصول البحرية الأميركية في المنطقة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أن أربع قاذفات "بي-2" تم إرسالها إلى قاعدة دييغو غارسيا العسكرية، وهي قاعدة أميركية بريطانية في المحيط الهندي، حيث يؤكد خبراء أن هذه المسافة قريبة بما يكفي لتنفيذ عمليات عسكرية تجاه اليمن أو إيران.

ترامب يتوعد الحوثيين

من جهته، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الضربات على الحوثيين ستستمر حتى يزول خطرهم على الملاحة الدولية.

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشال"، قال ترامب: "الخيار أمام الحوثيين واضح: توقفوا عن إطلاق النار على السفن الأميركية، وسنتوقف عن استهدافكم. وإلا، فإننا في البداية فقط، والألم الحقيقي لم يأت بعد، سواء للحوثيين أو رعاتهم في إيران".

وأشار ترامب إلى أن الهجمات الأميركية خلال الأسبوعين الماضيين ألحقت خسائر كبيرة بالحوثيين المدعومين من إيران، في إشارة إلى استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.