شكرا لقرائتكم خبر عن خطير للغاية ...وكالة إيرانية تكشف عن حصول مليشيا الحوثي على معلومات بشأن الغارات الأمريكية قبيل تنفيذها"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وكالة أنباء إيرانية، عن حصول مليشيا الحوثي الإرهابية، على معلومات كافية عن الغارات الأمريكية قبيل تنفيذها، لاتخاذ التدابير اللازمة.

ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر في رئاسة الحوثيين، قوله، إن المليشيات توصلت إلى معلومات كافية وتفصيلية عن الضربات الأمريكية الأولى وأهدافها، وأنها اتخذت كافة التدابير الوقائية لتفادي أي ضرر.

وأضاف المصدر الحوثي أن: “العدوان الأمريكي فشل منذ يومه الأول ولم يحقق أي هدف من أهدافه العسكرية التي وُضعت”.

ومنذُ 15 مارس/آذار الجاري عاودت الولايات المتحدة الأمريكية، قصف مواقع وأماكن تمركز مليشيا الحوثي، التي تسيطر على عدد من المحافظات اليمنية إلى جانب العاصمة صنعاء.

وتتكتم مليشيا الحوثي على خسائرها، لكنها تعلن بين الحين والآخر تشييع قيادات وعناصر تابعة لها.

وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا وطهران بمد مليشيا الحوثي بالمعلومات الاستخباراتية لمهاجمة السفن في البحر الأحمر، ودعمها بالسلاح.