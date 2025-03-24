شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...تحذير عاجل لسكان هذه المحافظات اليمنية من ماسيحدث في الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تحذير جديد من مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، أعلن المركز عن توقعات بتأثر خمس محافظات يمنية بموجة غبار كثيف خلال الساعات القليلة القادمة، مما قد يشكل تحدياً للمواطنين في تلك المناطق.

المحافظات المتأثرة:

بحسب النشرة التحذيرية الصادرة مساء الأحد، يُتوقع أن تتأثر خمس محافظات يمنية بالموجة الغبارية، وهي: المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف، ومأرب.

وتُظهر التوقعات أن تأثيرات الموجة ستشمل الصحاري والمرتفعات والهضاب الداخلية لهذه المناطق، مما قد يؤدي إلى إثارة للأتربة والرمال.

امتداد تأثيرات الموجة:

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح المركز أن تأثيرات الموجة ستتسع لتشمل مناطق واسعة من المرتفعات الغربية والجنوبية، وصولاً إلى السواحل الجنوبية والغربية للبلاد.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الموجة بشكل عام على الطقس في مختلف المناطق اليمنية، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وخاصة في فترات الليل والصباح الباكر، مما قد يؤدي إلى الشعور بالبرودة في بعض المناطق.

تحذيرات للسلامة العامة:

في ضوء هذه التوقعات، دعا المركز المواطنين، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الصدرية أو الحساسية التنفسية، إلى اتخاذ الحيطة والحذر.

كما شدّد المركز على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لتجنب التعرض المباشر للغبار، خاصة في المناطق التي يتوقع أن تشهد كثافة في العواصف الرملية.

وفيما يتعلق بالسلامة المرورية، حذر المركز سائقي المركبات من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار، مما قد يشكل خطراً على حركة المرور. وطالب السائقين باتخاذ احتياطات إضافية أثناء القيادة، بما في ذلك تقليل السرعة واتباع إرشادات السلامة.

الإجراءات الوقائية:

كما نبّه المركز جميع المواطنين في المناطق المتأثرة بموجة الغبار إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من التأثيرات الصحية للموجة.

وتتمثل هذه الإجراءات في تجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وارتداء الكمامات الواقية، والابتعاد عن الأماكن التي قد تكون أكثر عرضة للغبار، مثل الطرق الصحراوية والمفتوحة.

إضافة إلى ذلك، يُوصى بتغطية النوافذ والأبواب لمنع دخول الأتربة إلى المنازل، والحرص على متابعة النشرات الجوية بانتظام للحصول على تحديثات حول تطورات الموجة الغبارية وأثرها على الوضع العام في البلاد.

خاتمة:

في ظل هذه التحذيرات، يُظهر المركز أهمية الاستعداد لمواجهة هذه الموجة الغبارية التي قد تستمر في التأثير على الأجواء لعدة أيام. إذ لا تزال البلاد تعاني من تقلبات مناخية قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، مما يتطلب التعاون الكامل من الجميع لضمان سلامتهم.