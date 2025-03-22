شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري يكشف عن أكثر محافظة جنوبية تعاني الفوضى والفقر وتردي الخدمات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الخبير العسكري خالد النسي: محافظة أبين أكثر المحافظات توهان حيث تعاني الفوضى والفقر وتردي الخدمات وأصبح أبنائها خارج المعادلة يراهنون على متغيرات قد تخدمهم وتعزز من مكانتهم والمشكلة أن رهاناتهم سيطول أمدها ،
واضاف : أبين أرض العزة والكرامة أرض القادة والأبطال مكانها الطبيعي أن تكون على القمة وليس على الهامش في زمن اللصوص والفاسدين.
واختتم: وهذه مهمة أبنائها أن يوحدوا جهودهم ويرفعوا صوتهم لينتصروا لمحافظتهم ولا يراهنوا على أكاذيب الأخرين فالذي لم ينفع أمه لن ينفع خالته
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