قيادي يستلم ربع مليار مقابل الإفراج عن قاتل ...فساد يزلزل القضاء الحوثي"شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - �ي فضيحة مدوية تكشف استغلال النفوذ والفساد المستشري، اتهم شاعر يمني قياديًا حوثيًا بارزًا بتلقي مبلغ ضخم قدره 240 مليون ريال يمني مقابل الإفراج عن متهم بقتل، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا وتساؤلات حول نزاهة القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين.

وكشف الشاعر محمد الجرموزي، في منشور له على حسابه في "فيسبوك"، أن القيادي الحوثي خالد المداني استلم المبلغ المذكور من ذوي المتهمين بالقتل، وهم إبراهيم بعثر ومجيب الجدري ورسلان الرحبي، بعد أن أوهمهم بقدرته على إنهاء القضية وإقناع أولياء الدم بالعفو. وأضاف الجرموزي أن المداني استلم المبلغ على دفعتين، الأولى بقيمة 100 مليون ريال عبر حمود النقيب، والثانية بقيمة 140 مليون ريال عبر سام بعثر وحسين شندق، إلا أنه لم يفِ بوعده ولم يتخذ أي إجراء لصالح المتهمين.

وطالب الجرموزي قيادات الحوثيين بإعادة المبلغ المنهوب ومحاسبة المتورطين في هذه القضية، متهمًا المداني باستغلال نفوذه لابتزاز المساجين وذويهم، ومستنكرًا جمعه لثروات طائلة من المال العام.

وتأتي هذه الفضيحة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من استغلال الحوثيين للقضاء والسجون لتحقيق مكاسب مالية، وتجاهلهم لمطالب القبائل بالقصاص من قتلة أبنائهم.

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