شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان قبل قليل عن مقتل ثلاثه من قيادات الصف الاول بجماعة الحوثي "اسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قي عدد من قيادات مليشيا الحوثي مصرعهم، فجر اليوم الإثنين، إثر غارات عنيفة على مدينة الحزم، بمحافظة الجوف.

وقال مدير مكتب الثقافة في محافظة الجوف، علي صالح الهندي، إن القيادي الحوثي (أديب المراني ـ مسؤول القوة الصاروخية والطيران المسير بمحافظة الجوف)، والقيادي عبدالعزيز عزيز ناجي الحباري، والقيادي علي صالح مهدي الحباري) في الغارات التي استهدفت المجمع الحكومي في مدينة الحزم، عاصمة المحافظة.

وفجر اليوم الإثنين، شنت المقاتلات الأمريكية غارات استهدفت المجمع الحكومي ومواقع أخرى للحوثيين في مدينة حزم الجوف، وقيادة المحور والعقبة، ودمرت وأحرقت مخازن صواريخ لمليشيات الحوثي.

وكانت وسائل إعلام حوثية، أعلنت عن شن الطيران الأمريكي 5 غارات جوية فجر اليوم على المجمع الحكومي بمحافظة الجوف، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت الولايات المتحدة مساء السبت، بدء شن هجمات مستمرة على الحوثيين، وقال البيت الأبيض مساء الأحد "أن الغارات استهدفت قيادات حوثية". وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الولايات المتحدة ستواصل مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى يوقفوا هجماتهم على حركة الشحن.

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