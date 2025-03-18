شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مكان جديد استهدفه الطيران بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن مكان جديد استهدفه الطيران بصنعاء

وأكدت المصادر ان الطيران استهدف بغارة منطقة جبل صرف بمديرية بني حشيش شرق العاصمة صنعاء

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