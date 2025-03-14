شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات غامضة تحت الأرض تثير الرعب.. ماذا يحدث في اليمن؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد محافظات يمنية نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، حيث سُجلت هزات أرضية متتالية بدرجات متفاوتة، ما أثار قلق السكان من احتمالية وقوع زلزال قوي.

وأعلن مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في ذمار عن هزتين أرضيتين في مديرية حزم العدين بمحافظة إب، خلال الساعات الماضية. وأوضح أن الهزة الأولى بلغت 2.9 درجة على مقياس ريختر ووقعت في الساعة 1:29 فجراً، فيما بلغت الهزة الثانية 2.8 درجة وسُجلت عند الساعة 1:43 فجراً.

وأكد المركز أن الهزات خفيفة ولم تُسجل أي أضرار بشرية أو مادية، لكنه أشار إلى استمرار مراقبة النشاط الزلزالي، في ظل تزايد المخاوف من تصاعد حدة هذه الظاهرة.

وخلال الأيام الماضية، شهدت عدة محافظات يمنية ارتدادات وهزات مماثلة، ما دفع السكان للتساؤل عما إذا كانت هذه التحركات الزلزالية مقدمة لحدث أكبر.

يُذكر أن اليمن يقع ضمن حزام الزلازل النشط، مما يستدعي متابعة دقيقة وتحذيرات استباقية لضمان سلامة المواطنين.