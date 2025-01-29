شكرا لقرائتكم خبر عن حديث صادم لسياسي يمني مبعد من مصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- خاص:

قال السياسي اليمني الدكتور عادل الشجاع، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، إن إعادة إنتاج دولة يمنية قوية تفرض سيطرتها على أراضيها وتمنع وجود ميليشيات ذات امتداد خارجي تبدو صعبة في ظل التكوين الحالي لمجلس القيادة الرئاسي.

وأوضح الشجاع، الذي أبعدته السلطات المصرية قبل عام إلى إسبانيا، أن التركيبة المناطقية داخل المجلس تعيق تحقيق مشروع الدولة.

واعتبر الشجاع في تغريدة على حسابه في منصة اكس أن الرهان على استعادة دولة مركزية قوية يواجه تحديات جوهرية تتعلق ببنية السلطة الحالية وتعدد مراكز النفوذ.

ويأتي تصريح الشجاع في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي والعسكري في اليمن، وسط تساؤلات عن مستقبل الدولة وإمكانية استعادة سيادتها في ظل الأوضاع الراهنة.