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عدن - ياسمين التهامي - سحب كميات كبيرة من منتجات كوكا كولا في أوروبا بسبب الكلورات
تشمل هذه المنتجات العديد من الأنواع الشهيرة مثل كوكا كولا وسبرايت وفانتا وفيوز تي، وتوزعت في أسواق بلجيكا وهولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ منذ نهاية نوفمبر الماضي.
وأضافت الشركة في بيان لها أنها لم تحدد كمية المنتجات المسحوبة بدقة، لكنها أكدت أن الكمية كبيرة، وفي إطار جهودها لسحب المنتجات من السوق، أفادت بأنها تتواصل مع السلطات المختصة في جميع الأسواق المعنية.
ووجهت الشركة اعتذارا للعملاء، وطالبتهم بعدم استهلاك المنتجات المعنية، مشيرة إلى إمكانية إعادتها لاسترداد المبالغ المدفوعة|، وتضمنت المنتجات المسحوبة رموز إنتاج تتراوح من 328 GE إلى 338 GE.
كما حذرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية في تقريرها عام 2015 من أن التعرض طويل الأمد للكلورات في الطعام قد يشكل مخاطر صحية، خاصة للأطفال الذين يعانون من نقص في اليود.
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