شكرا لقرائتكم خبر عن سحب كميات كبيرة من منتجات كوكا كولا في أوروبا بسبب الكلورات والان مع التفاصيل

أعلنت شركة كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز بلجيكا عن سحب كميات كبيرة من منتجاتها في أوروبا، وذلك بعد اكتشاف ارتفاع نسبة الكلورات في بعض مشروباتها. تشمل هذه المنتجات العديد من الأنواع الشهيرة مثل كوكا كولا وسبرايت وفانتا وفيوز تي، وتوزعت في أسواق بلجيكا وهولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ منذ نهاية نوفمبر الماضي.

وأضافت الشركة في بيان لها أنها لم تحدد كمية المنتجات المسحوبة بدقة، لكنها أكدت أن الكمية كبيرة، وفي إطار جهودها لسحب المنتجات من السوق، أفادت بأنها تتواصل مع السلطات المختصة في جميع الأسواق المعنية.

ووجهت الشركة اعتذارا للعملاء، وطالبتهم بعدم استهلاك المنتجات المعنية، مشيرة إلى إمكانية إعادتها لاسترداد المبالغ المدفوعة|، وتضمنت المنتجات المسحوبة رموز إنتاج تتراوح من 328 GE إلى 338 GE.