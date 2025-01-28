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عدن - ياسمين التهامي - "نموذج 'ديب سيك' الصيني يتحدى عمالقة الذكاء الاصطناعي ويثير ضجة عالمية"
يعود هذا النموذج لشركة "ديب سيك" التي أسسها يانغ ونفيانغ، المستثمر البارز في مجال الذكاء الاصطناعي. ويمتاز بكونه أكثر قوة وجودة مقارنة بنماذج معروفة مثل "شات جي بي تي".
وقد ساهمت تكلفة الاشتراك المنخفضة، حيث لا تتجاوز 0.50 دولار شهريًا، في جذب ملايين المستخدمين، رغم القيود المفروضة على الشركات الصينية والتي تعيق وصولها إلى التقنيات المتقدمة.
تجدر الإشارة إلى أن النموذج يعتمد على إصدار "آر 1"، قادر على المنافسة بسعر أقل بكثير من النماذج الغربية التي تتطلب استثمارات ضخمة. وقد أثار ظهور "ديب سيك" قلقًا في السوق الأميركي، حيث تراجعت أسهم شركات مثل "إنفيديا" و"مارفيل" بسبب هذه المنافسة الجديدة.
وقد حذّر خبراء في القطاع من أن عدم الاستجابة السريعة قد يؤثر سلبًا على الشركات الأميركية في ظل التقدم السريع الذي أحرزته "ديب سيك".
على الرغم من نجاحها الواضح، يظل التحدي الأكبر أمام "ديب سيك" هو التعامل مع المخاوف الأمنية المرتبطة بالتقنيات الصينية، مما قد يؤثر على اعتماد الشركات الغربية على نموذجها.
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