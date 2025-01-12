شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشباب الاشتراكي في تعز يعقد اجتماعاً لمناقشة التقارير السنوية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب الاشتراكي في مدينة تعز اجتماعاً خصص لمناقشة التقارير السنوية المقدمة من الدوائر والمديريات .
الإجتماع الذي عُقد برئاسة الرفيقة اعتصام المقطري سكرتير اول المكتب التنفيذي للاتحاد في مدينة تعز ، تم فيه الاستماع إلى التقارير المقدمة من سكرتيري دوائر المكتب التنفيذي ، وسكرتيري اوائل الاتحاد في مديرية المدينة للعام الماضي 2024م وما تم فيه من إنجازات وأعمال .
كما تم في الاجتماع تصويب الأخطاء السابقة التي رافقت العمل في الاتحاد ووضع الحلول لها ، تفادياً لعدم تكرارها خلال العام الحالي 2025م .
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تفعيل العمل الحزبي الشبابي ، وتنمية مهارات وقدرات أعضاء الاتحاد و مناصريه .
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