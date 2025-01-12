شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشباب الاشتراكي في تعز يعقد اجتماعاً لمناقشة التقارير السنوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب الاشتراكي في مدينة تعز اجتماعاً خصص لمناقشة التقارير السنوية المقدمة من الدوائر والمديريات .

الإجتماع الذي عُقد برئاسة الرفيقة اعتصام المقطري سكرتير اول المكتب التنفيذي للاتحاد في مدينة تعز ، تم فيه الاستماع إلى التقارير المقدمة من سكرتيري دوائر المكتب التنفيذي ، وسكرتيري اوائل الاتحاد في مديرية المدينة للعام الماضي 2024م وما تم فيه من إنجازات وأعمال .

كما تم في الاجتماع تصويب الأخطاء السابقة التي رافقت العمل في الاتحاد ووضع الحلول لها ، تفادياً لعدم تكرارها خلال العام الحالي 2025م .

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تفعيل العمل الحزبي الشبابي ، وتنمية مهارات وقدرات أعضاء الاتحاد و مناصريه .