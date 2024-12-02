شاهد .. بينهم سعودي: 8 فنانين ارتدوا الباروكة لتغطية الصلع وخدعوا جمهورهم بالشعر الصناعي

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بينهم سعودي: 8 فنانين ارتدوا الباروكة لتغطية الصلع وخدعوا جمهورهم بالشعر الصناعي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فنانين ارتدوا الباروكة لتغطية الصلع، حيث يعتبر شعر الرأس من أهم مظاهر الجمال عند الرجل، لذلك يحرص على العناية به والحفاظ عليه من التلف والتساقط، لكن الكثير من الرجال يصابون بمشكلة الصلع بشكل مفاجئ، وهو أمر طبيعي وشائع بين الرجال، وله العديد من الأسباب، ولأن الصلع يغير من شكل ومظهر الرجل، فإن الكثير يلجأون إلى استخدام الشعر الصناعي، أو ما يسمى الباروكة لتغطية الصلع الذي يعانون منه، خصوصاً النجوم والفنانين الذين يحرصون على الظهور إمام جمهورهم باستايل مميز وهندام أنيق، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أسماء 8 فنانين ارتدوا الباروكة لتغطية الصلع.

فنانين ارتدوا الباروكة لتغطية الصلع

8 فنانين ارتدوا الباروكة لتغطية الصلع

هناك الكثير من أسماء الفنانين والمشاهير الذين ارتدوا الباروكة لتغطية الصلع الذي يعانون منه، لكن في السطور التالية اخترنا لكم أبرز ثمانية أسماء فقط، وهم كالتالي:

فنانين ارتدوا الباروكة لتغطية الصلع:

1. الفنان أشرف عبدالغفور : عادة ما يظهر الفنان المصري أشرف عبدالغفور وهو يرتدي باروكة تغطي الصلع الذي يعاني منه بشكل كبير، وسبق للفنان أشرف عبدالغفور أن صرح أكثر من مرة أن الباروكة شيء عادي لتغيير المظهر .

كما اكد ان الباروكة ليست مهمة بالنسبة له، وانه يظهر في بعض الأوقات امام الكاميرات بدون باروكة وهو أمر طبيعي.

2. الفنان محمد هنيدي: الفنان المصري محمد هنيدي، حصل مؤخرًا على الجنسية السعودية، بدأ مسيرته الفنية بشكلة الطبيعي بدون باروكة، لكنه مؤخرًا حرص على ارتداء الباروكة لإخفاء الصلع الذي يعاني منه، وقد تغير شكله كثيراً بعد ارتداء الباروكة.

3. الفنان الراحل عزت أبو عوف: كان الفنان الراحل عزت أبو عوف يرتدي الباروكة في معظم أوقاته، وعندما تم سؤاله عن السبب، أوضح أن الباروكة تكون لاصقه على راسه ولا يستطيع ابعادها حتى وقت النوم، وقبل وفاته ظهر الفنان عزت ابو عوف أكثر من مرة بدون باروكة.

4. الفنان أحمد أدم: الفنان أحمد ادم على عكس بقية الفنانين، كان يظهر في معظم أدوارة وهو أصلع، أما في اللقاءات والحياة الطبيعية فيظهر بشعر، لذلك لم يكن يعرف الكثير من جمهوره أن الشعر الذي يظهر به هو مجرد باروكة وليس شعر طبيعي كما يعتقدون.

5. الفنان الراحل سمير غانم: رغم ظهور سمير غانم في بداية مشواره الفني وهو أصلع، والجمهور أحب شكله بدون شعر، لكنه ظهر فجأة في فيلم “صغير غن الحب”، وهو يرتدي باروكة، وعندما تم سؤاله عن سبب ذلك، قال أن الباروكة تساعده في تغيير شكله وتنوع أدواره.

وكشف سمير غانم في لقاء تلفزيوني أنه مهووس بالبواريك ولديه شنطة كبيرة في بواريك مختلفه الأشكال والأحجام.

6. الفنان نبيل نور الدين: حرص الفنان نبيل نور الدين، على ارتداء الباروكة في كل الأوقات التي يظهر فيها أمام الكاميرا، ولم يكن يستطع التخلي عن الباروكة ابداً، لكنه مؤخرًا نشر صور له على السوشيال ميديا وهو بدون باروكة وبدون شعر أيضًا.

7. الفنان أحمد ماهر: كان الفنان أحمد ماهر يضع شرطاً قبل مشاركته في اي فني، حيث ينص الشرط بأنه لن يستغني عن الباروكة ولن يظهر بدونها، ولأن الفنان أحمد ماهر كان يرتدي الباروكة معظم الأوقات، يعتد الكثير من جمهوره أن شعره طبيعي.

8. الفنان عادل إمام: ارتداء الفنان عادل إمام للباروكة يعتبر سر معلن، فهو لم يصرح بذلك إمام وسائل الإعلام، لكن أعماله تكشف فعلاً أنه يستخدم الباروكة لتغطية الصلع الذي يعاني منه والحفاظ على استايله أمام الجمهور.

فنانين ارتدوا الباروكة لتغطية الصلع