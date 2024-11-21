عمران: العثور على جثة مسلح حوثي مقتولا داخل عبّارة لتصريف المياه

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر سكان محليون في محافظة عمران، الخميس، على جثة أحد أفراد ميليشيا الحوثي مقتولًا ومُلقى داخل عبارة لتصريف المياه على طريق "الجبل الأسود" في مديرية حوث.

وبحسب السكان، فقد تبين أن الجثة تعود إلى المجند الحوثي "رشاد عامر المهدلي"، الذي تم قتله بعد نهب سلاحه ومقتنياته الشخصية، بالإضافة إلى السيارة التي كان يقودها.

وأشارت مصادر محلية إلى أن "المهدلي" غادر قريته في منطقة "الأمان" بمحافظة حجة متوجهًا إلى عمران لاستلام راتبه، مستخدمًا سيارة استعارتها عائلته.

وأوضحت المصادر أن أصابع الاتهام تتجه نحو أحد المسلحين الحوثيين الذي كان برفقته في السيارة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الفوضى الأمنية وحالات القتل التي تشهدها محافظة عمران ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، حيث تتفشى الجريمة المنظمة وتحدث حوادث مشابهة بشكل متكرر في تلك المناطق.