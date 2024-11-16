ستة من أسرة واحدة.. وفاة وإصابة 15 شخصًا بحادث مروري في "ذمار" 

المنامة - ياسر ابراهيم -

توفي وأصيب 15 شخصًا، اليوم السبت، بحادث مروري مروع وقع في إحدى الطرق الرئيسية بمحافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن حادثًا مروريًا مروّعًا وقع صباح اليوم بقاع الديلمي شرق مدينة ذمار، ما أدى إلى وفاة 10 أشخاص بينهم ستة من أسرة واحدة كانوا في طريقهم إلى محافظة مأرب لقطع جوازات سفر، وإصابة خمسة أخرين.

وحسب المصادر فإن الحادث وقع بين سيارتين إحداهما نوع "هايلوكس" والثانية "تاكس نوفا" ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة كانوا على متن السيارة الهايلوكس، فيما توفي أربعة آخرين من المسافرين الذين كانوا على متن السيارة النوفا.

وأكدت المصادر، أن حالة المصابين حرجة جدًا، ويخضعون حاليًا للعناية الطبية في أحد المشافي بمدينة ذمار.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت معدلات الحوادث المرورية والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها.

فحسب الإعلام الأمني، اليوم السبت، فقد حصدت الحوادث المرورية حياة 21 شخصًا في النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

ويعزو المختصين السبب إلى السرعة الزائدة، وانتشار الحفر في الطرقات الرئيسية، نتيجة لعدم صيانتها.

وكان مدير عام شرطة السير بوزارة الداخلية قد أكد في تصريح سابق له، أن الحوادث المرورية هي القاتل الصامت التي تفتك بأرواح اليمنيين.