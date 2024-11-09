البحث عنه لايزال مستمراً.. شرطة وادي حضرموت ترصد مكافأة مالية للقبض على قاتل جنود سعوديين بسيئون

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل قوات الجيش والأمن البحث عن جندي فار متورط في مقتل وإصابة ثلاثة جنود سعوديين في مقر قوات التحالف العربي بالمنطقة العسكرية الأولى في سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن).

وقالت مصادر أمنية لـ "يمن شباب نت" إن عملية البحث عن الجندي "محمد صالح العروسي" المتهم بقتل جنديين سعوديين وإصابة ثالث، مستمرة في المناطق المحيطة بمقر المنقطة العسكرية الأولى التي شهدت الحادثة، مساء أمس الجمعة.

وأضافت المصادر ان عمليات البحث التي تشترك فيها وحدات من الجيش والأمن متواصلة في مدينة سيئون ومدن الوادي والصحراء، مع تشديد الإجراءات في كل المنافذ البرية والبحرية في المحافظة والمحافظات المجاورة.

في الأثناء أعلنت إدارة الأمن والشرطة بوادي وصحراء محافظة حضرموت عن مكافأة مالية قدرها 30 مليون ريال يمني لمن يلقي القبض أو يدلي بمعلومات عن الجندي "محمد صالح العروسي".

وأرفقت شرطة الوادي والصحراء، صوراً للمتهم بينها صورة عسكرية حديثة.

وفي بيان لاحق، ناشدت الشرطة المواطنين بمساندة قوات الجيش والأمن في مهمة البحث عن المتهم، وشددت على ضرورة البحث (في المزارع والوديان والشعاب والمثاوي والجبال والصحراء والطرقات).

ومساء أمس قالت مصادر مطلعة لقناة "يمن شباب"، إن جنديين سعوديين قتلا وأصيب ثالث من مرافقي مندوب التحالف العربي، جراء إطلاق نار من قبل جندي تابع للواء 135 المنظوي تحت قيادة المنطقة العسكرية الأولى.

وأضافت المصادر، أن الجندي "محمد صالح العروصي" من منطقة الشراقي محافظة حجة، باشر بإطلاق النار على المرافقين، أثناء وجود مندوب التحالف في المنطقة العسكرية، مما أسفر عن مقتل اثنين من الجنود السعوديين هما "وليد البلوي، ومحمد حسين مطلق"، وإصابة ثالث.

وحسب المصادر فإن الجندي أطلق الرصاص على الجنود السعوديين، وهم يمارسون رياضة الجري داخل معسكر قيادة المنطقة ولاذ الجاني بالفرار.

ولم يعرف أسباب الحادثة، كما أن الجهات المعنية في وزارة الدفاع اليمنية والسعودية وقوات تحالف دعم الشرعية لم تصدر توضيحا رسميا حول ملابسات الحادثة وأسبابها، حتى وقت كتابة الخبر.