شبوة.. مقتل شخص وإصابة آخر أثناء اشتباكات قبلية في مديرية مرخة العليا

المنامة - ياسر ابراهيم -

قتل شخص وأصيب آخر، الأربعاء، أثناء اشتباكات بين مُسلّحين قبلييّن، بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مالك نحل يدعى "صادق جلال عرجوش الصبيحي"، قتل وأصيب آخر، اثناء اشتباكات بين أسرتين من قبيلة "آل محيقني" بني أيوب، في منطقة بربر، بمديرية مرخة العليا.

وأضافت المصادر، أن الضحية الذي ينتمي لمحافظة لحج، صادف تواجده أثناء اندلاع اشتباكات بين الطرفين في المنطقة، دون ذكر أسباب الاشتباكات.

وذكرت بعض المصادر، أن الاشتباكات ناتجة ثأر قبلي، مشيرة إلى أن أحد الأشخاص ينتمي لقبيلة آل محيقني متهم بالقتل، كان راكبًا مع الصبيحي في دراجته النارية.

وأشارت إلى أن مسلحًا لحقهم وأطلق النار باتجاه الدراجة النارية؛ بغرض استهداف غريمه، إلا أن الشخص المستهدف أصيب وقتل الصبيحي، مالك النحل.

ولم تصدر الجهات الأمنية في المحافظة أي توضيح عن أسباب الحادثة، التي جاءت بعد أيام من مقتل الطفلة نوف ماجد، أثناء مرورها بسيارة عائلتها، التي صادفت اندلاع اشتباكات قبلية بمنطقة السدية في صدر باراس بمديرية الصعيد.